Космическая отрасль Азербайджана

Азербайджане действует программа создания и развития космической промышленности. О перспективах отрасли — корреспондент «МИР 24» Арзу Юнус.

Благодаря фотоприемнику, разработанному в Баку в институте фотоэлектроники еще в 1970-х годах, была составлена карта Марса. Сейчас в лаборатории делают элементы, которые используют в солнечных батареях и ядерных реакторах. Это дорогостоящее оборудование дорогостоящее, стоимостью $1,5 млн «Этот прибор разместили в космическом аппарате, который снял тепловой картой спутником марса Фобос», — показал доктор физических математических наук Джавад Абдинов.

В городе работает центр управления спутником AzerSpace-1, который вышел на орбиту в феврале 2013 года. Сейчас здесь готовятся к запуску нового.

«Запуск на орбиту спутника Азербайджана AzerSpace-2 запланирован на 25 мая. Выводом спутника на орбиту занимается французская компания», — сообщил директор департамента спутниковых надземных систем Дунай Бедирханов.

В зону обслуживания второго спутника войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, ближнего Востока и тропической Африки.

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