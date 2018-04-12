Китайцы посадят картошку на Луне

Китай к концу 2018 года осуществит космический запуск лунного аппарата «Чанъэ-4», который, как ожидается, совершит первую мягкую посадку на обратной стороне Луны. После приземления межпланетная станция установит связь с Землей. Кроме того, как сообщило агентство Синьхуа, с помощью «Чанъэ-4» на безжизненной лунной поверхности будут посажены доставленные туда семена картофеля и других растений.

Миссия «Чанъэ-4» станет одним из самых амбициозных космических проектов. Ожидается, что межпланетная станция установит связь с Землей через ретранслятор в точке Лагранжа L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны естественного спутника Земли. В состав «Чанъэ-4» войдут автоматическая лунная станция и луноход, который будет использован для геологических исследований.

Согласно заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), «озеленение» естественного спутника Земли пройдет в рамках эксперимента «Лунная мини-биосфера», для осуществления которого на Луну в специальных оловянных капсулах будут доставлены семена картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, небольшое цветковое растение, родственное капусте и горчице), а также яйца тутового шелкопряда.

Эксперимент был разработан научными коллективами 28 китайских университетов под руководством Чунцинского университета. В результате была создана цилиндрическая банка из алюминиевого сплава, имеет высоту 18 см, диаметр 16 см, объем 0,8 литра и вес 3 кг. В банке будет находиться вода, питательный раствор, воздух, а также техника в виде маленького фотоаппарата и системы передачи данных в лабораторию на Земле.

Хотя до этого космонавты выращивали растения на Международной космической станции, а рис и резуховидка также выращивались на китайской космической лаборатории «Тяньгун-2», эти эксперименты были проведены на околоземной орбите высотой около 400 км. Новый эксперимент на Луне — в 380 тыс. км от Земли — обещает быть более сложным.

Руководитель эксперимента, проректор Чунцинского университета Лю Ханьлун напоминает, что из-за отсутствия атмосферы температура на Луне колеблется с амплитудами от -100 до +100 градусов Цельсия.

«Мы должны сохранить температуру в «минибиосфере» в пределах от 1 до 20 градусов, одновременно с этим умеренно контролировать уровень влажности и подачу питательных веществ. Кроме того, используя специальный прибор, мы направим отраженный свет с поверхности Луны в банку, чтобы помочь росту растений в ней», — сообщил главный разработчик эксперимента Се Гэнсинь.

«В ходе эксперимента мы намерены изучить дыхание семян и фотосинтез растений на Луне», — добавил Лю Ханьлун.

И все-таки, почему для эксперимента были выбраны именно картофель и резуховидка?

Лю Ханьлун объясняет, что период роста Arabidopsis короткий, что удобно для проведения наблюдения, а картофель может стать основным источником питания для будущих космических туристов.

«Наш эксперимент призван помочь в накоплении опыта для строительства лунной базы и долгосрочного проживания человека на Луне», — подчеркнул руководитель биологического эксперимента.

Стоит ли говорить, что намерение китайцев вдохновило создателей мемов.

А вдруг у них и правда получится?