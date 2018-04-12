Что случится с телом, если умереть на Марсе

Что мы знаем о Марсе? Это четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета нашей системы. У Марса разреженная атмосфера, а особенностью его поверхностного рельефа считают ударные кратеры.

Есть множество фото Красной планеты и образцов грунта, которые, безусловно, дали ответы на многие вопросы. Но, несмотря на накопленные знания, первым колонистам все равно будет тяжело. Им придется напрямую взаимодействовать с другой планетой, далекой и чуждой человеку.

Вот пример. Смерть на Марсе отличается от смерти на Земле. Первый вопрос: что делать с телом? В нем много микробов, которые придется либо уничтожить, либо изолировать, чтобы не загрязнять Марс.

Иными словами, придется придумать безопасный способ утилизации человеческих тел. Сейчас у ученых есть несколько идей на этот счет, хотя они и не лишены недостатков.