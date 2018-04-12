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Что случится с телом, если умереть на Марсе
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Что случится с телом, если умереть на Марсе 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Что мы знаем о Марсе? Это четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета нашей системы. У Марса разреженная атмосфера, а особенностью его поверхностного рельефа считают ударные кратеры.
Есть множество фото Красной планеты и образцов грунта, которые, безусловно, дали ответы на многие вопросы. Но, несмотря на накопленные знания, первым колонистам все равно будет тяжело. Им придется напрямую взаимодействовать с другой планетой, далекой и чуждой человеку.
Вот пример. Смерть на Марсе отличается от смерти на Земле. Первый вопрос: что делать с телом? В нем много микробов, которые придется либо уничтожить, либо изолировать, чтобы не загрязнять Марс.
Иными словами, придется придумать безопасный способ утилизации человеческих тел. Сейчас у ученых есть несколько идей на этот счет, хотя они и не лишены недостатков.
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