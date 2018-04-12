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В Канаде нашли первое соленое подледное озеро
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В Канаде нашли первое соленое подледное озеро 

Индикатор 53 минуты назад
Фото: Индикатор
Ученые из США, Канады и Великобритании обнаружили под ледниками на севере Канады два озера с очень соленой водой. До этого были известны только пресноводные подледные озера. О своей работе ученые рассказали в журнале Science Advances.
Озера на глубине от 550 до 750 метров под поверхностью ледникового купола острова Девон (провинция Нунавут, Канада) ученые обнаружили с помощью данных радиолокационных установок, сигнал от которых по-разному отражается от различных поверхностей. Площадь обнаруженных озер — примерно пять и восемь квадратных километров.
«Мы не искали подледные озера. В этой части ледникового купола острова Девона лед промерзает до земли, так что мы не ожидали найти жидкую воду, — рассказала один из авторов работы, аспирант Альбертского университета Анья Рутишаузер. — Мы видели, что радиолокационные сигналы говорили о присутствии жидкой воды, но думали, что вода не может сохранятся под этим ледником, где температура — ниже —10°C».
Вода в озерах остается жидкой при отрицательных температурах из-за того, что содержит очень много солей — в четыре-пять раз больше, чем морская. Ученые считают, что это стало возможным из-за того, что из слагающих берега озер горных пород вымываются соли. Необычные условия интересны ученым тем, что они довольно схожи с условиями на покрытых льдом спутниках планет Солнечной системы, например, спутника Юпитера Европы. Кроме того, в озерах могут обитать микроогранизмы, изолированные от остального мира на протяжении десятков тысяч лет.
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