Жизнь в космосе. 12 Instagram-аккаунтов о том, что происходит за пределами Земли

Что происходит на орбите? Где следить за запуском ракеты? Как живут космонавты на МКС? В честь Дня космонавтики Strelka Magazine выбрал 12 Instagram-аккаунтов, подписавшись на которые, вы сможете наслаждаться космическими снимками и узнавать о новых технологиях покорения Вселенной.

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«Роскосмос» рассказывает о космонавтах на орбите, ближайших запусках и других проектах. Также Федеральное космическое агентство публикует фотографии нашей планеты, среди которых нередко встречаются снимки российских городов.

Лучшими изображениями Земли делится американское космическое агентство NASA . Также у них есть захватывающие фотографии со всего космоса.

nasa_rus Русскоязычный аккаунт американского космического агентства. В профиле — широкоформатные снимки северного сияния, Млечный путь на фоне Байкала, снег в пустыне Сахара. Сейчас в аккаунте можно перейти по ссылке и внести своё имя в карту памяти, которая будет летать на борту космического корабля Parker Solar Probe.

Международная космическая станция ведёт свой Instagram прямо из космоса. Да-да, интернет есть и там, и можно узнать, чем занимаются космонавты на орбите прямо сейчас.

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Кроме потрясающих фотографий, которые публикует Центр космических полётов Годдарда, здесь рассказывают многое об истории освоения космоса и о том, что происходит в космическом пространстве в эту минуту.

Официальный Instagram компании Илона Маска. Машины в космосе, многоразовые ракеты, вот это всё.

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Instagram есть и у орбитальной инфракрасной лаборатории — телескопа имени Джеймса Уэбба, который ещё только планируют запустить в 2018 году.

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Знаменитый марсоход Curiosity имеет сразу несколько аккаунтов. У робота нашлась аудитория, которой интересно следить за его передвижениями и открытиями на загадочной и далёкой планете Марс.

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Узнать больше о последних космических новостях можно из аккаунта Тимоти Пика — астронавта Европейского космического агентства и лётчика-испытателя.

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Панорамные виды Земли публикует в своём Instagram-аккаунте российский лётчик-космонавт и бортинженер МКС Олег Артемьев

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К страничке бортинженера Скотта Келли приковано внимание более миллиона жителей планеты, с которыми сотрудник NASA делится удивительными кадрами с орбитальной станции.

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Больше знаний о Вселенной можно получить из Instagram страстного поклонника космоса Дэна, который выкладывает снимки, сопровождая их познавательными описаниями.