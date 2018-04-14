Новый «охотник за экзопланетами» NASA будет запущен в понедельник

Новый телескоп NASA , созданный специально для поиска экзопланет, готовится к запуску в понедельник. 16 апреля Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), верхом на ракете Falcon 9, отправится покорять околоземную орбиту. Подробнее о том, что такое TESS, мы рассказывали здесь.

TESS подхватит миссию космического телескопа Кеплера, которая должна завершиться к концу этого года. «Кеплер» нашел более 5000 кандидатов в экзопланеты и подтвердил примерно половину из них. TESS сможет исследовать в 350 раз большую площадь неба, чем «Кеплер», и найдет около 20 000 экзопланет уже в первые два года работы.

Потребуется порядка двух месяцев после запуска, чтобы разместить спутник на орбите — на полпути от Земли к Луне — и испытать его камеры. «После этого польется поток информации», говорит главный исследователь миссии Джордж Рикер из Массачусетского технологического института.

TESS будет использовать тот же транзитный метод, который использовал «Кеплер» для поиска планет. Телескоп наблюдает за звездой в поисках провалов в ее свете — они означают, что между звездой и телескопом проходит планета. Частота провалов означает, как быстро планета обращается вокруг своей звезды, а количество заблокированного света говорит о размере далекого тела.

В отличие от «Кеплера», который изучал далекие звезды в небольшой области неба, TESS будет изучать звезды поближе, но на 85% небесного пространства. Телескоп оптимизирован для наблюдения небольших и более холодных звезд, излучающих в основном красный свет.

«90% звезд Млечного Пути испускают свет в красных длинах волн, и у таких звезд, по всей видимости, больше планет под боком, чем у звезд типа Солнца», говорит Рикер. «Природа словно говорит: смотри сюда, смотри сюда, и собственно этим мы и будем заниматься».

Из-за своей близости эти звезды станут идеальными объектами для космического телескопа Джеймса Уэбба, который будет запущен в 2020 году. Он займется поиском признаков жизни в атмосферах экзопланет.