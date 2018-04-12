ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК: Россия запустила человека в космос

Статья опубликована в газете Los Angeles Times 12 апреля 1961.

Москва ( Associated Press ). Сегодня Советский Союз вывел человека на околоземную орбиту, а затем объявил о благополучном его возвращении

Во время полета советские ученые наблюдали за Гагариным по телевидению. С ним постоянно поддерживал связь российский командный пункт, заявляет Советский Союз.

Ученые всего мира приветствуют советское достижение. Коммунистический союз молодежи внес имя Гагарина — он женат, у него есть дочь — в свою книгу почета, назвав его «выдающимся примером самоотверженного служения родине».

Ученые Лос-Анджелеса назвали космический полет выдающимся достижением России Марвин Майлс, редактор (космос и авиация)

Ученые Саутленда заявили, что советский успех — запуск на орбиту космонавта и его безопасное возвращение на Землю — является самым значительным достижением космической эры и «наиболее предсказуемым».

Об этом говорили такие ученые, как директор Лаборатории реактивного движения Калтеха д-р Уильям Пикеринг из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также начальник отдела космических наук лаборатории реактивного движения д-р Альберт Хиббс.

Пока российский космонавт пролетал над Южной Америкой, д-р Пикеринг сделал предположение, что вход космического корабля в атмосферу будет сделан на первом или на 17-м витке.

О важности проведения пилотируемого космического полета свидетельствует тот факт, что он стал главной целью американской программы «Меркурий», которая теперь отстает от русских почти на девять месяцев, заявил Хиббс.

Советское достижение вызовет изумление во всем мире, а в это время Соединенные Штаты все еще отстают на несколько недель с запуском своего астронавта на ракете «Меркурий», которая должна полететь по укороченной баллистической траектории и приземлиться примерно в 290 милях к югу от Атлантического ракетного полигона, набрав пере этим высоту около 150 миль.

Научный мир давно ждал, что русские запустят человека в космос. И, по мере приближения старта первой в Америке пилотируемой ракеты «Редстоун», ученые уверенно и со знанием дела предсказали, что русские выведут своего человека на околоземную орбиту еще до того, как США смогут провести свой запуск.

Вес русского спускаемого аппарата (10 395 фунтов) по сравнению с весом спускаемого аппарата ракеты «Меркурий» (2000 фунтами) свидетельствует о том, что здесь СССР победил конкурентов, заявили ученые. У Соединенных Штатов в настоящее время мощность ракеты значительно меньше, поэтому можно ожидать, что мы сможем вывести в космос не более одной тонны груза с человеком на борту. Поэтому у нас есть серьезные ограничения по размещению на борту систем безопасности и систем приземления — их необходимо дополнительно испытать, чтобы удостовериться в их надежности до того, как будет осуществлен пилотируемый космический полет.

С другой стороны, российская ракета, обладая огромной мощностью, может выводить на орбиту груз, более чем в пять раз превышающий по массе тот, что способны вывести США, и установить на борту более тяжелые и более надежные системы, которые и позволили России победить Америку в космической гонке. Успехи России по возвращению спускаемых аппаратов, о которых мы узнали 9 марта и 25 марта, уже тогда убедительно свидетельствовали о намерении СССР запустить человека.

Ожидается, что американская ракета «Меркурий», когда ее запустят с астронавтом на борту, пробудет в космосе четыре с половиной часа.

Кстати, период обращения русского космического корабля — 89,1 минуты — почти точно совпадает с тем, который предусматривался для ракеты «Меркурий» — 90 минут.

Кроме того, ученые Саутленда (Лос-Анджелес с пригородами — прим. перев.) высоко оценили четкость и точность, с которой Россия осуществила запуск. Само по себе это не было неожиданностью, если помнить о тех успехах, которые были достигнуты в марте и которые, по общему признанию, использовались для отладки систем жизнеобеспечения пилотируемого полета.

Ученые Калифорнии отметили, что огромный вес российского летательного аппарата позволяет разместить на нем передовые системы, предназначенные для управления положением корабля в пространстве, и системы приземления, позволяющие осуществлять пилотируемый полет, не задействовав при этом мощную систему слежения, которую необходимо будет использовать во время полета «Меркурия».

В ходе предыдущих космических полетов русские были настолько уверены в том, что достигнут запланированных результатов, что объявили о выводе на заданную траекторию до того, как корабль вышел на эту орбиту, сообщают калифорнийские ученые. Однако, Америка никогда не заявляла об успешности своих космических полетов до тех пор, пока они полностью не завершатся.