Китайский зонд «Чанъэ-4» даст старт лунной весне

Пекин, 12 апреля / Синьхуа / — Китайскому лунному зонду «Чанъэ-4» предстоит выполнить ряд беспрецедентных в космической истории задач после запуска позднее в этом году, включая совершение мягкой посадки на обратную сторону Луны и проведение эксперимента, заключающегося в том, чтобы на безжизненной лунной поверхности расцвели цветы.

Планируется, что зонд доставит на Луну банку с семенами картофеля и арабидопсиса — небольшое цветковое растение, родственное капусте и горчице, и, возможно, несколько гренов шелкопряда, для проведения беспрецедентного биологического эксперимента.

Исследователи надеются, что эти семена дадут всходы, которые расцветут. Ход данного эксперимента будет снят фотоаппаратом, и снимки будут переданы на Землю.

Эксперимент под названием «Лунная минибиосфера» был разработан научными коллективами 28 китайских университетов под руководством Чунцинского университета. Об этом стало известно на совещании по научно-технологической инновации в городе Чунцин /Юго-Западный Китай /.

Цилиндрическая банка, изготовленная из специального алюминиевого сплава, имеет высоту 18 см, диаметр 16 см, объем 0,8 литра и вес 3 кг. В банке также будет вода, питательный раствор, воздух, а также техника в виде маленького фотоаппарата и системы передачи данных.

Хотя до этого космонавты выращивали растения на Международной космической станции, а рис и арабидопсис также выращивались на китайской космической лаборатории «Тяньгун-2», однако все эти эксперименты были проведены на околоземной орбите высотой около 400 км. Новый эксперимент на Луне — в 380 тыс. км от Земли — обещает быть более сложным.

Главный директор эксперимента, проректор Чунцинского университета Лю Ханьлун отметил, что из-за отсутствия атмосферы, температура на Луне колеблется с амплитудами от минус 100 градусов Цельсия до плюс 100 градусов.

"Мы должны сохранить температуру в «минибиосфере» в пределах от 1 до 20 градусов, одновременно с этим умеренно контролировать уровень влажности и подачу питательных веществ. Кроме того, используя специальный прибор, мы направим отраженный свет с поверхности Луны в банку, чтобы помочь росту растений в ней", — сообщил главный разработчик эксперимента Се Гэнсинь.

"В ходе эксперимента мы намерены изучить дыхание семян и фотосинтез растений на Луне", — отметил Лю Ханьлун.

Отвечая на вопрос, почему для эксперимента были выбраны именно картофель и арабидопсис? Лю Ханьлун пояснил, что период роста арабидопсиса короткий, что удобно для проведения наблюдения, а картофель может стать основным источником питания для будущих космических туристов.

"Наш эксперимент призван помочь в накоплении опыта для строительства лунной базы и долгосрочного проживания человека на Луне", — подытожил Лю Ханьлун. -0-