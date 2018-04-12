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Ученые: Землю в ближайшем будущем ожидает аномальная засуха
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Ученые: Землю в ближайшем будущем ожидает аномальная засуха 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Эксперты рассказали, когда на нашей планете начнется губительная засуха, в результате которой Земля полностью опустеет.
Основные факторы, влияющие на изменение земного климата, как известно, являются геофизические и космические процессы. К ним в первую очередь относится солнечная активность. Ученые отмечают, что каждую эпоху на Земле средняя температура атмосферы снижается и меняется ее состав. Однако эксперт ToDay News Ufa уверен, что на Земле вероятней всего случится сценарий, согласно которому наша планета превратится в холодную пустыню.
По мнению эксперта, этому не смогут помешать и такие явления как ледниковые периоды или глобальное потепление. Поверхность планеты опустеет уже через 1 млн лет, а в обозримом будущем нас ожидает сильная засуха. Полная гибель Земли произойдет через 5 млрд лет, когда Солнце превратится в красного гиганта.
Фото: pixabay.com
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