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Институт космических исследований посетили представители Кореи
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Институт космических исследований посетили представители Кореи 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Сотрудничество России и Республики Корея в космической сфере развивается весьма успешно. На встрече обсуждались возможные направления сотрудничества в сфере космических исследований и образования.
Примером самого успешного взаимодействия между корейскими и русскими исследователями служит успешный запуск ракеты-носителя KSLV-1 в 2013 г. А в сентябре 2016 г. между ГК «Роскосмос» и Корейским аэрокосмическим исследовательским институтом (Korea Aerospace Research Institute, KARI) был подписан Меморандум о взаимопонимании по активизации двустороннего сотрудничества в космической сфере.
Во время визита в ИКИ обсуждались возможные области сотрудничества в исследованиях космоса, в частности, в изучении Луны и Марса, исследованиях Земли из космоса, создании микроспутников, а также в образовательных программах. Визит завершился экскурсией по выставочному залу ИКИ РАН.
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