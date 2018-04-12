Институт космических исследований посетили представители Кореи

Сотрудничество России Республики Корея в космической сфере развивается весьма успешно. На встрече обсуждались возможные направления сотрудничества в сфере космических исследований и образования.

Примером самого успешного взаимодействия между корейскими и русскими исследователями служит успешный запуск ракеты-носителя KSLV-1 в 2013 г. А в сентябре 2016 г. между ГК «Роскосмос» и Корейским аэрокосмическим исследовательским институтом (Korea Aerospace Research Institute, KARI) был подписан Меморандум о взаимопонимании по активизации двустороннего сотрудничества в космической сфере.

Во время визита в ИКИ обсуждались возможные области сотрудничества в исследованиях космоса, в частности, в изучении Луны и Марса, исследованиях Земли из космоса, создании микроспутников, а также в образовательных программах. Визит завершился экскурсией по выставочному залу ИКИ РАН.