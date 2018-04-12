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Два белых медведя на Земле Франца-Иосифа получили спутниковые ошейники
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Два белых медведя на Земле Франца-Иосифа получили спутниковые ошейники 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТВ-21
МУРМАНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты национального парка «Русская Арктика» и Института проблем экологии и эволюции им А. Н. Северцова в ходе экспедиции на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа смогли обездвижить двух самок белого медведя и надеть на животных ошейники со спутниковыми передатчиками. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), при поддержке которого проходит экспедиция.
"Задача ученых — изучение состояния белых медведей карско-баренцевоморской популяции. Эта работа является продолжением программы мониторинга белых медведей в западной части Земли Франца-Иосифа, начатой еще в 2010 году", — сообщает пресс-служба.
Научная группа базируется на Земле Александры. На снегоходах ученые обследовали почти всю территорию, свободную от ледника, и обнаружили четыре берлоги. В двух из них еще находятся медведицы с медвежатами, а две были покинуты. Кроме того, в ходе исследований в бухтах острова на льду специалисты отметили следы других медведиц с медвежатами, а также взрослых самцов и одиночных самок.
Для того, чтобы отслеживать передвижение медведей, им надевают ошейники, предварительно усыпив, что делается с помощью иммобилайзера — специального ружья, стреляющего шприцами со снотворным. У зверей взяли различные биологические пробы для определения возможного влияния загрязнения окружающей среды на здоровье популяции. Состояние животных специалисты оценили как удовлетворительное. Установленные ошейники уже начали передавать сигналы, что позволяет специалистам получать ценную информацию в режиме реального времени.
Экспедиция на Земле Франца-Иосифа продлится до конца апреля. Специалисты планируют пометить передатчиками как минимум трех самок и в течение последующего года отследить их передвижения и мобильность. Такая информация будет использована и для оценки возможного процесса адаптации белых медведей к климатическим изменениям.
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