Казанские учёные разработали уникальную квантовую память

Уникальное средство хранения информации при квантовых вычислениях разработали казанские учёные. Устройство не имеет аналогов в мире, сообщает «Русская планета».

Экспертам удалось создать инновационную схему аналога многорезонаторной широкополосной многокубитовой квантовой памяти. Своей эффективностью устройство превосходит существующие аналоги. Примечательно, что схема помогает достичь 16-процентной квантовой эффективности при комнатной температуре, что значительно превышает показатели, достигаемые похожими устройствами при гелиевых температурах.

Разработка может стать решением многолетней проблемы разработчиков: вопрос создания такого вида памяти стоит остро ввиду исследования возможностей квантового компьютера.