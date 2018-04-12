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Казанские учёные разработали уникальную квантовую память
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Казанские учёные разработали уникальную квантовую память 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Уникальное средство хранения информации при квантовых вычислениях разработали казанские учёные. Устройство не имеет аналогов в мире, сообщает «Русская планета».
Экспертам удалось создать инновационную схему аналога многорезонаторной широкополосной многокубитовой квантовой памяти. Своей эффективностью устройство превосходит существующие аналоги. Примечательно, что схема помогает достичь 16-процентной квантовой эффективности при комнатной температуре, что значительно превышает показатели, достигаемые похожими устройствами при гелиевых температурах.
Разработка может стать решением многолетней проблемы разработчиков: вопрос создания такого вида памяти стоит остро ввиду исследования возможностей квантового компьютера.
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