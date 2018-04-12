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Названа стоимость билета на Big F**king Rocket
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В SpaceX назвали цену билета на рейс Big F*cking Rocket 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: SpaceX
Президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о сроках запуска и стоимости билета на рейс транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket), также в шутку называемой Big F*cking Rocket. Об этом сообщает Recode.
На конференции TED менеджер рассказала, что BFR заработает в течение десятилетия и будет рассчитана, в том числе, на перевозку около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система, отмечает Шотвелл, доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже экономического, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (несколько тысяч долларов).
Такая стоимость перелета, по словам Шотвелл, объясняется тем, что BFR будет допускать оперативное (до 12 раз за 24 часа) изменение маршрута при условии запуска транспортной системы примерно раз в сутки.
Основатель Space X Илон Маск представил BFR в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Она предназначена для околоземных полетов, запусков космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс. В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.
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