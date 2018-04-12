В США рассказали о новых угрозах для военных спутников

По мнению авторов публикации, кинетическое антиспутниковое оружие Китая , которое было испытано в 2007 году и применялось для уничтожения старого метеорического зонда, более использоваться не будет. Наиболее вероятно, что атака на космические аппараты будет проходить в сфере радиоэлектронной борьбы и затронет прежде всего объекты связи и управления на Земле. Бывший офицер ВВС США Брайан Уиден считает, что Соединенные Штаты имеют высокоэффективные технологии, которые позволят им маневрировать вблизи потенциальных систем противника как на геостационарной орбите, так и на низкой околоземной орбите. Кроме того, американцы имеют ряд технологий, которые могут быть адаптированы к противоспутниковым системам. Тем не менее аналитик считает, что Россия инвестировала значительные средства в возможности радиоэлектронной борьбы и «может, вероятно, „глушить“ спутники связи при помощи стационарных наземных станций». А также имеет, как и США, возможность блокировать приемники глобальных навигационных спутниковых систем, таких как GPS, в зоне операции, чтобы предотвратить их использование наземными войсками противника. По мнению Брайана Уидена, наибольшую опасность представляют разработки России и Китая по перехвату управления спутниками других страны и последующей интеграции космических аппаратов в собственную орбитальную группировку. Отметим, что в составе орбитальной группировки космических аппаратов России находится порядка 150 космических аппаратов различного назначения. По данным Минобороны РФ, в 2017 году специалисты ВКС РФ обеспечили запуск 17 космических аппаратов с космодромов Плесецк Байконур и Восточный. Кроме того, активно ведутся более 20 опытно-конструкторских работ по созданию новых видов и образцов систем управления космическими системами. Среди них разработка унифицированной командно-измерительной системы управления космическими аппаратами нового поколения, перспективной системы приема и обработки телеметрической информации, совершенствование наземного комплекса управления системой ГЛОНАСС.