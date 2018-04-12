Ещё
В США рассказали о новых угрозах для военных спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали о новых угрозах для военных спутников 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
По мнению авторов публикации, кинетическое антиспутниковое оружие Китая, которое было испытано в 2007 году и применялось для уничтожения старого метеорического зонда, более использоваться не будет. Наиболее вероятно, что атака на космические аппараты будет проходить в сфере радиоэлектронной борьбы и затронет прежде всего объекты связи и управления на Земле.
Бывший офицер ВВС США Брайан Уиден считает, что Соединенные Штаты имеют высокоэффективные технологии, которые позволят им маневрировать вблизи потенциальных систем противника как на геостационарной орбите, так и на низкой околоземной орбите. Кроме того, американцы имеют ряд технологий, которые могут быть адаптированы к противоспутниковым системам.
Тем не менее аналитик считает, что Россия инвестировала значительные средства в возможности радиоэлектронной борьбы и «может, вероятно, „глушить“ спутники связи при помощи стационарных наземных станций». А также имеет, как и США, возможность блокировать приемники глобальных навигационных спутниковых систем, таких как GPS, в зоне операции, чтобы предотвратить их использование наземными войсками противника.
По мнению Брайана Уидена, наибольшую опасность представляют разработки России и Китая по перехвату управления спутниками других страны и последующей интеграции космических аппаратов в собственную орбитальную группировку.
Отметим, что в составе орбитальной группировки космических аппаратов России находится порядка 150 космических аппаратов различного назначения. По данным Минобороны РФ, в 2017 году специалисты ВКС РФ обеспечили запуск 17 космических аппаратов с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. Кроме того, активно ведутся более 20 опытно-конструкторских работ по созданию новых видов и образцов систем управления космическими системами. Среди них разработка унифицированной командно-измерительной системы управления космическими аппаратами нового поколения, перспективной системы приема и обработки телеметрической информации, совершенствование наземного комплекса управления системой ГЛОНАСС.
Российская Газета: последние новости
В Петербурге ко Дню космонавтики создали граффити с Хокингом В Сибири ученые научились находить в руде мельчайшие крупицы золота Сибирские ученые сделали сталь в восемь раз прочнее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе103
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода96
Улюкаев удивил тюремным досугом53
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»62
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому72
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение