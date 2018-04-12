Обнаружена металлическая планета, напоминающая Меркурий

Обнаруженная экзопланета, то есть находящаяся за пределами нашей Солнечной системы, носит неприметное название K2-229b и находится на расстоянии 260 млн световых лет от Земли. Она на 20% больше Земли и вращается вокруг своей оранжевой карликовой звезды ближе к ней в 100 раз, чем Земля к Солнцу. Днем планета прогревается до 2000 градусов.

По составу K2-229b напоминает Меркурий, который в отличие от своих «каменных» сестер-планет на 70% состоит из металла. Обнаружение новой планеты должно помочь ученым лучше понять историю возникновения Солнечной Системы. Скорее всего K2-229b образовалась миллиарды лет назад.

У Земли, Венеры и Марса металлическое ядро, но оно занимает не больше трети массы планеты. А у Меркурия и K2-229b — две трети. Специалисты предполагают, что мантия и поверхность этой планеты испарилась из-за высоких температур, сильного магнитного поля и космического ветра. Другая теория говорит о том, что K2-229b могла столкнуться с каким-то космическим телом, что повредило поверхность. Есть вариант, что планета образовалась от какого-то столкновения. Существует теория, что именно так образовалась наша Луна — из-за столкновения Земли с планетой размером с Марс.

До недавнего времени Меркурий считался уникальной планетой, чью сущность ученые до сих пор тщетно пытались разгадать. Обнаружение новой металлической планеты может пролить свет на историю возникновения Меркурия. Возможно, существуют и другие космические «пушечные ядра», как называют металлические планеты астрономы.