Как подлёдные озёра канадской Арктики помогут в поисках внеземной жизни

Исследователи из Альбертского университета ( Канада ) и Института геофизики Техасского университета ( США ) обнаружили первые подлёдные озёра на Канадском Арктическом архипелаге. Эти крупные солёные водоёмы располагаются подо льдом толщиной в несколько сотен метров. Исследователи полагают, что, если в озёрах обнаружат бактерии или микроорганизмы, наука сможет существенно продвинуться в поисках жизни в космосе. Ведь по ряду параметров эти водоёмы схожи с покрытыми льдом объектами Солнечной системы. Как исследование земных озёр способствует познанию других планет, разбирался RT.

«Уникальное открытие»

На сегодняшний день в мире более 400 подлёдных (подледниковых) озёр. В них вода в жидком состоянии находится под постоянным ледяным покровом толщиной от нескольких сотен до нескольких тысяч метров. Все они располагаются в основном в Антарктиде и Гренландии. Однако недавно учёные впервые обнаружили подлёдное озеро в канадской Арктике.

Аспирантка Альбертского университета Аня Рутишаузер планировала описать коренные породы под ледяной шапкой крупного острова в составе Канадского Арктического архипелага — Девон, опираясь на радиолокационные данные NASA и Института геофизики Техасского университета. Однако первые же полученные данные удивили исследователей.

«Информация с радаров указывала, что подо льдом есть вода, но мы сначала даже не поверили, что она может существовать в столь экстремальных условиях — при температуре ниже —10 °C. Это было для нас полной неожиданностью», — сказала Рутишаузер.

Площадь подлёдных озёр — 8 км² и 5 км². По результатам предварительных исследований канадские учёные заключили, что их «солёность» очень высока — в 4—5 раз выше, чем в море. Причина в соленосных коренных породах — ни с морем, ни с каким-либо другим источником воды озёра не связаны. При этом именно повышенная концентрация солей позволяет воде в озёрах оставаться в жидком состоянии даже при очень низких температурах. При этом учёные полагают, что подобные породы есть и под другими ледяными шапками канадской Арктики.

«Эти озёра Девона — без сомнения, уникальное открытие, но, я думаю, что мы можем найти ещё несколько таких же водоёмов в других районах», — отметила Рутишаузер.

Колыбель жизни

По мнению исследователей, в новых озёрах потенциально может существовать жизнь. Наиболее вероятные обитатели подводных водоёмов — разнообразные микробы, считают учёные. Опыт подобных открытий уже есть — осенью 2016 года в подлёдном озере Восток в Антарктиде российские исследователи обнаружили живую бактерию.

«Озеро Восток в Антарктиде очень перспективно с точки зрения исследователей. Его среда аналогична экстремальным условиям на полюсах Марса или спутниках Юпитера и Сатурна — Европы и Энцеладуса. Поэтому вопрос о возможном существовании в таких средах микробной жизни очень актуален», — заявил в беседе с RT заведующий лабораторией криоастробиологии Петербургского института ядерной физики Сергей Булат

Канадские учёные также проводят аналогию между земными подлёдными озёрами и другими планетами Солнечной системы, спутники которых в ряде случаев покрыты льдом. При этом исследователи отмечают, что в озёрах острова Девон микробная жизнь может развиваться, как минимум, на протяжении последних 120 тыс. лет. В настоящее время учёные проводят более подробную аэрогеофизическую съёмку ледяной шапки острова Девон, чтобы уточнить геологические данные озёр.

«Мы планируем также взять образцы воды, чтобы определить, есть ли в озёрах микробы, как проходила их эволюция и как они продолжают развиваться при столь низких температурах и без какой-либо связи с атмосферой Земли», — сообщила Рутишаузер.

Российский океанолог и полярник Валерий Лукин в беседе с RT сказал, что в подобных условиях микробная жизнь может существовать с большой долей вероятности, однако доказать это не просто.

«Если мы слетаем на Марс и привезём образцы, которые мы не загрязнили микробными сообществами земного происхождения, то скорее всего сможем доказать, есть ли жизнь на Марсе. Здесь примерно такая же ситуация — нужны исключительно чистые образцы проб подледниковых вод. Но технология взятия проб в обоих случаях несколько сложнее, чем просто «пробурить дырку и поднять воду с микробами», это совершенно другие подходы и процессы. Только тогда, когда мы сможем опустить датчики не в лёд, а непосредственно в воду, мы сможем сделать конкретные выводы», — подытожил Лукин.