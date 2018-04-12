Китай намерен осуществить первый биологический эксперимент на Луне

ПЕКИН, 12 апреля. / ТАСС /. Китай к концу года осуществит космический запуск лунного аппарата «Чанъэ-4», который, как ожидается, совершит первую мягкую посадку на обратной стороне Луны. После приземления межпланетная станция установит связь с Землей. Как сообщило в четверг агентство «Синьхуа» , с помощью «Чанъэ-4» на безжизненной лунной поверхности будут посажены доставленные туда семена картофеля и других растений.

Согласно заявлению Китайского национального космического управления (CNSA), «озеленение» естественного спутника Земли пройдет в рамках эксперимента «Лунная мини-биосфера», для осуществления которого на Луну в специальных оловянных капсулах будут доставлены семена картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных), а также яйца тутового шелкопряда. Как утверждают исследователи, ожидается, что «специально установленные камеры видеонаблюдения будут снимать процесс прорастания семян и передавать запись в лабораторию на Земле».

В 2016 году Китайское национальное космическое управление объявило конкурс на разработку плана первого лунного биологического проекта. «Лунная мини-биосфера» был выбран среди 200 претендентов, участвующих в состязании. В его разработке приняли участие представители 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинского университета (город центрального подчинения Чунцин , Юго-Западный Китай).

По словам специалистов, миссия лунного аппарата «Чанъэ-4» станет одним из самых амбициозных космических проектов в этом году. Ожидается, что межпланетная станция установит связь с Землей через ретранслятор в точке Лагранжа L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны естественного спутника Земли. В состав «Чанъэ-4» войдут автоматическая лунная станция и луноход, который будет использован для геологических исследований.

Ранее сообщалось, что аппарат «Чанъэ-4» должен быть выведен в космос при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5», запуск которой в июле прошлого года со спутником «Шицзянь-18» на борту оказался неудачным. В официальных заявлениях проходила информация о том, что причины неудачного запуска были установлены, и сообщалось о планах вновь осуществить ее запуск в этом году.