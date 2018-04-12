В Петербурге ко Дню космонавтики создали граффити с Хокингом

Петербургские граффитисты ко Дню космонавтики изобразили большой портрет знаменитого космолога, писателя и популяризатора науки Стивена Хокинга , который скончался в марте на 77 году жизни. Правда, местоположение рисунка не разглашается — авторы опасаются вандалов.

— Мы посвятили нашу работу Стивену Хокингу, потому что он занимался самым важным, чем только может заниматься человек, — познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса, — отметили авторы граффити на своей странице в Instagram.

Художники приурочили свою картину к первому полету человека в космос: как известно, это был капитан Юрий Гагарин (еще до приземления его повысили до майора), который первым облетел вокруг Земли на космическом корабле «Восток-1» за 108 минут.

— Человечество вязнет в погоне за деньгами, властью, комфортом, славой, — говорят художники. — Истребляет само себя. Зачем изучать какой-то космос, если можно жить здесь и сейчас. Многие живут так всю свою жизнь, не поднимая глаз, не приходя в сознание.

"Моя цель очень проста: я хочу понимать вселенную, почему она устроена так, как устроена, и зачем мы здесь, — говорил Стивен Хокинг. — Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными".