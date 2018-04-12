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Спутник «Миллиметрон» строят превзойти «Хаббл»
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Спутник «Миллиметрон» строят превзойти «Хаббл» 

Все новости Новосибирской области 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В целом над созданием спутника телескопа с уникальными характеристиками трудятся ученые всей страны. Новосибирский конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН отвечает за создание испытательного оборудования и производство бортовых систем, которые в космосе будут контролировать работу сложной оптической схемы телескопа — на спутнике. Перед отправкой в космос ее нужно настроить, проверить. Телескоп, который в итоге получится, сможет конкурировать с известным «Хаббл». Но по характеристикам ничего подобного в мире еще нет.
— Такую работу ведет наш институт, создается сложная координатно-измерительная машина, включающая в себя несколько оптико-электронных систем, датчиков волнового фронта, которые позволят проконтролировать оптические характеристики телескопа и произвести его точную сборку, — сообщил директор конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН Петр Завьялов.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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