Многотомник «Академическая история Югры» разделят на три части

На втором заседании в Сургутском государственном университете учёные и историки утвердили концепцию будущего многотомника «Академическая история Югры».

Как сообщает «Открытый регион — Югра », девять томов поделят на три части.

Первый раздел энциклопедии будет посвящён доисторическому периоду Югры, охватывая временной период с 18 тысячелетия до нашей эры до начала второго тысячелетия нашей эры. Второй раздел будет посвящён более приближённому отрезку времени. В этой части ученый рассмотрят историю XI-XX веков. Заключительный раздел будет охватит период советской и современной Югры.