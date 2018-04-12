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Многотомник «Академическая история Югры» разделят на три части
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Многотомник «Академическая история Югры» разделят на три части 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
На втором заседании в Сургутском государственном университете учёные и историки утвердили концепцию будущего многотомника «Академическая история Югры».
Как сообщает «Открытый регион — Югра», девять томов поделят на три части.
Первый раздел энциклопедии будет посвящён доисторическому периоду Югры, охватывая временной период с 18 тысячелетия до нашей эры до начала второго тысячелетия нашей эры. Второй раздел будет посвящён более приближённому отрезку времени. В этой части ученый рассмотрят историю XI-XX веков. Заключительный раздел будет охватит период советской и современной Югры.
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