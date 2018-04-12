Китайские ученые изобрели технологию хранения данных третьего типа

Шанхай , 11 апреля / Синьхуа / — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.

Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.

Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.

Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.

Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.

Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.

Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.

Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.

Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.

Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.

Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.

Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.

Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.

Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.

Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.

Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.

Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.