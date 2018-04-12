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Китайские ученые изобрели технологию хранения данных третьего типа
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Китайские ученые изобрели технологию хранения данных третьего типа 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.
Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.
Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.
Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.
Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.
Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.
Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.
Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.
Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.
Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.
Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.
Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.
Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.
Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.
Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.
Шанхай, 11 апреля /Синьхуа/ — Научная группа под руководством профессоров Чжан Вэя и Чжоу Пэна из Института микроэлектроники Фуданьского университета Шанхая /Восточный Китай/ недавно совершила революционное изобретение, разработав прототипный энергонезависимый накопитель на двухмерных полупроводниках и технологию хранения данных третьего типа.
Скорость записи таких устройств в 10 тыс. раз выше современных USB-накопителей, а время хранения данных определяется автоматически. Китайские ученые решили сложную проблему зарядной технологии хранения данных на полупроводниках — сочетания быстрой записи и энергонезависимости.
Результаты работы научной группы 10 апреля были опубликованы на сайте журнала Nature Nanotechnology.
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