Российские ученые впервые получили медаль Пандеровского общества

Ученые из Института геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН получили медаль Пандеровского общества — международной палеонтологической организации, объединяющее исследователей конодонтов — вымерших животных, похожих на угрей. Российские ученые впервые отмечены этой наградой. Об этом сообщается на сайте Института.

Конодонты — это вымерший класс водных организмов, напоминающих внешним видом современных миног, угрей и миксин. Долгое время они были известны только по встречающимся по всему миру микроскопическим скелетным останкам, которые сейчас считаются зубными элементами. Морфология этих останков быстро менялась в процессе эволюции, благодаря чему они стали использоваться в стратиграфии — установлении подробной структуры слоев и построении корреляций между различными отложениями.

Российские ученые Виктор Маслов (посмертно) и Ольга Артюшкова получили награду за выдающие достижения по изучению конодонтов девонского периода на Южном Урале и их применению в геологии. В Пандеровском обществе отметили их многолетнюю работу по внедрению и использованию конодонтов для датирования и палеонтологической характеристики отложений, в особенности вулканогенных комплексов в сложных тектонических условиях. Также там обратили внимание на помощь при поисках и оценке минеральных ресурсов, расшифровке геологических структур. В целом исследования ученых были названы поистине пионерскими и заслуживающими признания коллегами по всему миру.

Награду вручили на сессии Всероссийского палеонтологического общества во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинского.

Пандеровское общество, учрежденное в 1967 году, — это неформальное объединение сотен палеонтологов, изучающих конодонты. Оно существует в рамках Международной палеонтологической ассоциации и названо в честь российского геолога и палеонтолога Христиана Пандера (1794–1865).

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