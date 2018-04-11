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Китай впервые начнет крупномасштабное выращивание морского риса
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Китай впервые начнет крупномасштабное выращивание морского риса 

Свободная пресса 1 час назад
Китайские ученые выбрали 176 сортов морского риса, которые планируется посадить в соляных зонах на северо-востоке страны, Синьцзяне, дельте реки Хуанхэ. К настоящему времени объем экспериментального выращивания поливного риса в Китае превысил 500 килограммов. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».
Ученый Чэнь Жишэн, которого называют китайским «отцом поливного риса», в 1986 году в провинции Гуандун обнаружил дикорастущий поливной рис. Затем благодаря более 30-летним исследованиям он разработал сорта морского риса на засоленных землях.
Ранее сообщалось, что китайские ученые разработали неорганический гибкий материал.
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