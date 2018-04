Смоделировано поведение металла в термоядерном реакторе 

Множество лабораторий по всему миру исследуют то, как мощные потоки плазмы воздействуют на материалы. Устойчивость материалов первой стенки вакуумной камеры — это одна из ключевых проблем при создании источника энергии на основе управляемого термоядерного синтеза. Ожидается, что температура плазмы в токамаке ITER будет составлять 150 миллионов 0C. В спокойном состоянии она удерживается магнитным полем и с поверхностью не соприкасается, но реактор предположительно будет работать в режиме, при котором неизбежны неконтролируемые выбросы плазмы.

Благодаря методике, которая дает возможность изучать динамику импульсного теплового удара и последующего растрескивания материала, ученые получили принципиально новые данные о поведении материалов в экстремальных условиях. Экспериментально обнаруженная задержка между воздействием и реакцией на него может изменить представления о механизмах хрупкого разрушения твердых тел.

Традиционные способы анализа применяются уже после теплового воздействия, и поэтому дают только косвенное представление о том, что происходило с металлом непосредственно во время импульсного нагрева. В этом случае ученые вынуждены восстанавливать ход событий по следам разрушений, которые остались на поверхности материала. Новый метод позволяет диагностировать материал в реальном времени.

«На нашем экспериментальном стенде BETA (Beam of Electron for material Test Applications, электронный пучок для испытаний материалов, — прим. Indicator.Ru) комплекса ГОЛ-3 мы развиваем in situ оптические диагностики, — рассказывает соавтор работы Александр Васильев . — Для создания теплового удара мы используем мощный пучок электронов: он дает относительно мало фонового света, который обычно мешает в таких диагностиках. При этом мы отслеживаем состояние поверхности по структуре ее теплового свечения и рассеяния на ней излучения диагностического лазера. Сочетание метода импульсного нагрева и разработанных нами диагностик позволяет в реальном времени отслеживать модификацию поверхности. Нам удалось выяснить, что при равномерном нагреве, на ней могут образовываться горячие области с повышенной деформацией».