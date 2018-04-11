Ещё
Гигантский объект пролетел под солнцем. Планета Нибиру?!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гигантский объект пролетел под солнцем. Планета Нибиру?! 

13 Новостей.ru 38 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Некий объект находится под пристальным вниманием уже несколько дней подряд и учёные со всего мира пристально следят за его передвижением. Учёные говорят о том, что не один телескоп не способен отследить гигантский космический объект, но они считают, что это может быть девятой планетой Солнечной системы. Как предполагает научный мир, объект находится довольно далеко от Земли, примерно на краю нашей Солнечной системы. Однако, некоторые природные катаклизмы, которые происходят на нашей планете уже связывают с космическим телом и учёные опасаются, что при приближении катастрофы только усилятся. На данный момент известно то, что таинственный объект имеет траекторию полёта вокруг солнца и некоторые серьёзно предполагают, что это может быть планета Нибиру, которая по легенде может уничтожить нашу планету. Есть и видео-запись, которая озадачила множество людей по всему миру.
13 Новостей.ru: последние новости
Около МКС была замечена таинственная планета Нибиру Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян на 50% за месяц Бузова ошарашила поклонников стоимостью костюма на презентации своей криптовалюты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России809
США подняли в воздух самолет «судного дня»269
Захарова сделала Трампу ответное предложение105
Рынок отреагировал на заявление Трампа152
Турчинов назвал историческую ошибку Украины71
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение