Гигантский объект пролетел под солнцем. Планета Нибиру?!

Некий объект находится под пристальным вниманием уже несколько дней подряд и учёные со всего мира пристально следят за его передвижением. Учёные говорят о том, что не один телескоп не способен отследить гигантский космический объект, но они считают, что это может быть девятой планетой Солнечной системы. Как предполагает научный мир, объект находится довольно далеко от Земли, примерно на краю нашей Солнечной системы. Однако, некоторые природные катаклизмы, которые происходят на нашей планете уже связывают с космическим телом и учёные опасаются, что при приближении катастрофы только усилятся. На данный момент известно то, что таинственный объект имеет траекторию полёта вокруг солнца и некоторые серьёзно предполагают, что это может быть планета Нибиру, которая по легенде может уничтожить нашу планету. Есть и видео-запись, которая озадачила множество людей по всему миру.