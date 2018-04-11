Чем опасны сушилки для рук

Сушилки для рук в общественных туалетах — это рассадники опасных для человека бактерий. К такому выводу пришли американские ученые после того, как провели серию экспериментов по «выращиванию» микробов в разных условиях.

Опыты были достаточно простыми. Для начала микробиологи взяли несколько чашек Петри, в которых содержалась благоприятная для микробов питательная среда, и разделили их на три категории. Часть из этих емкостей ученые поместили под работающие сушилки для рук, часть — расположили на открытом воздухе или оставили под «прицелом» обычного офисного вентилятора.

В итоге оказалось, что поток воздуха из сушилки для рук поселил в чашках намного больше бактерий, чем вентилятор или обычный ветер на улице. Данные впечатляют: в емкостях «из-под сушилки» ученые обнаружили от 18 до 60 колоний бактерий, в чашках под вентилятором — от пяти до 12 колоний. А на открытом воздухе в среднем образовалось меньше одной колонии.

Правда ли, что сушилки для рук распространяют опасные микроорганизмы? Об этом «РГ» спросила руководителя лаборатории микробной биотехнологии МГУ им. Ломоносова Андрея Шестакова

— Обычная сушилка засасывает воздух общественного туалета, а потом выдувает его же вам на влажные чистые руки. Сами понимаете, какие бактерии в этом воздухе висят, — прокомментировал он. — Другое дело — новые модели, которые «срезают» воду быстрым стерильным потоком: в таких аппаратах стоят специальные фильтры. С кондиционерами тоже не все просто. Постоянно влажная и прохладная среда в них — отличный инкубатор для микроорганизмов. Чистить кондиционер нужно как минимум один или два раза в месяц. Иначе рискуете дышать спорами грибков.