НАСА впервые проверит, как сперматозоиды мужчин ведут себя в космосе

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Экипаж МКС в ближайшее время разморозит запасы спермы, доставленные на станцию космическим кораблем Dragon, и проверят, как половые клетки человека ведут себя в космосе, сообщает Space.com "Прошлые опыты на сперме быков и морских ежей показали, что половые клетки начинают двигаться раньше в невесомости, чем на Земле, но при этом они хуже или почти не сливаются с яйцеклетками. Это все может породить проблемы с зачатием детей в космосе", — заявили представители НАСА

Высокий уровень радиации в открытом космосе, как рассказывают ученые, является сегодня одной из главных опасностей для жизни человека и главным препятствием для превращения нас в «космический вид». Самую большую угрозу это излучение несет, как сегодня считают космические медики, для половых клеток, вынужденных проходить через несколько фаз делений прежде чем они становятся готовыми для оплодотворения.

Первые опыты по размножению насекомых, рыб, морских ежей и других животных, которые проводились на борту МКС, показали, что ничто в принципе не препятствует продолжению рода в невесомости, однако на приматах такие опыты не проводились. Вдобавок к этому, опыты по оценке жизнеспособности потомства не проводились в принципе из-за технической невозможности разводить сотни мышей или других животных на борту станции в один и тот же момент времени.

Первые подобные опыты на человеческих половых клетках, как сообщает Space.com, начнутся на борту МКС в ближайшие дни и недели. Экипаж станции разморозит образцы спермы, выведенные недавно на орбиту, и отправит сперматозоиды в «свободное плавание».

Для этого астронавты обработают половые клетки двумя наборами сигнальных молекул, имитирующими химическую среду матки. Один из них заставит сперматозоиды самостоятельно двигаться, а второй — запустит цепочку реакций, предшествующих их слиянию с яйцеклеткой. Экипаж станции получит несколько десятков фотографий клеток, а затем заморозит их и отправит назад на Землю для последующего изучения.

Эти эксперименты, как надеются биологи, помогут понять, есть ли различия в поведении человеческих и животных половых клеток при жизни в космосе, и укажут на то, насколько возможно «естественное» зачатие в невесомости, в чем у ученых возникли сомнения после анализа половых клеток мышей, живших месяц на борту российского биоспутника «Бион-М1».