Ещё
«Росатом» защитит спутники от космического излучения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп выступил с призывом к России
Трамп выступил с призывом к России

«Росатом» защитит спутники от космического излучения 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ), входящего в «Росатом», разработали проект испытательного центра, который поможет решать задачу повышения устойчивости электроники спутников к опасному космическому излучению. Об этом рассказали РИА Новости на предприятии.
«Предполагается создать не имеющую аналогов в России технологию, с помощью которой можно проводить в одном месте и в полном объеме моделирование влияния всех существующих видов космического излучения на электронно-компонентную базу, радиоэлектронную аппаратуру системы космических аппаратов», — заявил представитель ядерного центра.
Планируемый эффект от реализации проекта — достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов.
Космические аппараты на орбите испытывают влияние ряда факторов, ограничивающих срок их работы. Одним из них является ионизирующее излучение. Для повышения устойчивости электроники спутников к излучению, надо знать, в чем проявляется его повреждающее действие, а для этого необходимо проводить модельные испытания.
Создание нового центра необходимо, поскольку на существующих испытательных установках в России невозможно в полном объеме подтвердить радиационную стойкость современной электроники космических аппаратов к воздействию ионизирующего излучения. Основой предложенного ВНИИЭФ испытательного центра будет синхротронный комплекс, предназначенный для оценки стойкости изделий ЭКБ и РЭА к воздействию любого вида ионизирующего излучения.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1418
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии469
Трамп выступил с призывом к России179
Первые кадры с места крушения Ил-7677
Медведев анонсировал отставку правительства253
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
00:26
Рубль отреагировал на твит Трампа
Рынки Экономика
03:43
Захарова ответила на угрозы Трампа
Политика
01:20
РФ предостерегла США от военного преступления
Политика США
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение