Тайны и загадки Вселенной: интересные факты о космосе

Впервые взглянул на космос через телескоп Галилео Галилей более четырехсот лет назад. Человек до сих пор пытается разгадать тайны вселенной. «МИР 24» рассказал о интересных фактах о космосе.

Ежегодно в нашей Галактике появляется на свет около 40 новых звезд. Сколько их на самом деле, никто точно не знает. При этом в космосе царит абсолютная тишина, что может понравиться любителям помолчать.

Мало кто знает, но наша планета, как и человек, имеет склонность набирать вес и терять его. Ежегодно Земля поправляется на 40 тысяч тонн, а «худеет» 56 тысяч тонн своего веса.

Еще меньше знают о Плутоне. Это самая крупная карликовая планета в Солнечной системе. Из-за удаленности она полностью не изучена. Известно, что планета намного медленнее Земли. К сравнению, за один плутонианский год наша планета совершает почти 250 оборотов вокруг Солнца. При этом на Плутоне нет лета, только «зима».

В разные годы на Землю падали метеориты. Самый таинственный из них — Тунгусский. Упал в 1908 году в России , в Красноярском крае , в районе речки Подкаменная тунгуска. При этом следов небесного тела до сих пор никто не нашел. А вот после падения Челябинского метеорита в 2013 году нашли немало обломков. Только ученые насчитали больше сотни фрагментов. Самый большой осколок метеорита достали из озера Чебаркуль. Он весит почти 700 килограммов.

Недавно астрономы обнаружили планету, которая на 92% состоит из кристаллического углерода. То есть в бескрайних просторах космоса парит мечта ювелиров — гигантский алмаз.

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