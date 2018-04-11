Московская технология «Цифровое зрение» заинтересовала американских ученых

По словам Ермолаева, обращения с просьбой по обмену опытом поступили от многих международных институтов, в том число от Массачусетского технологического института. Американские коллеги заинтересовались этой технологией ввиду того, что алгоритм её работы не имеет аналогов в мире — отметил Артем Ермолаев, назвав это «мини-революцией» в сфере.