Московская технология «Цифровое зрение» заинтересовала американских ученых 

Электронная система «Цифровое зрение», которую медики могут использовать при проведении ранней диагностики серьезных, в том числе онкологических заболеваний, вызвала интерес у американских ученых. Об этом говорится в материале на официальном портале мэра и правительства Москвы, сославшегося на слова Артема Ермолаева (глава столичного Департамента информационных технологий).
По словам Ермолаева, обращения с просьбой по обмену опытом поступили от многих международных институтов, в том число от Массачусетского технологического института. Американские коллеги заинтересовались этой технологией ввиду того, что алгоритм её работы не имеет аналогов в мире — отметил Артем Ермолаев, назвав это «мини-революцией» в сфере.