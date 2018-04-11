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Красноярские ученые усовершенствовали охлаждающие пластины для космических аппаратов
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Красноярские ученые усовершенствовали охлаждающие пластины для космических аппаратов 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Ученые Института вычислительного моделирования (ИВМ) СО РАН совместно с АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» усовершенствовали свою раннюю разработку — охлаждающие пластины для космических аппаратов. Теперь они позволяют не только в разы увеличить мощность оборудования, но и экономить до 20% массы, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске замдиректора института по инновационной деятельности Денис Нестеров.
Изобретение представляет собой сложное устройство с капиллярной структурой, внутри которой находится жидкий теплоноситель. Принцип действия, по словам Нестерова, похож на работу тепловых трубок, которые отводят лишнее тепло от процессоров обычных компьютеров. Первая модификация пластин уже активно используется — на них работают около двух десятков последних космических аппаратов. Это позволило нарастить мощность оборудования с 15-20 до 100-120 Вт.
"Сейчас у нас в лаборатории испытываются новые образцы, буквально на прошлой неделе они пришли к нам из Ново— Уральска. Первая версия пластин позволила мощность увеличить и температуру снизить, но она была из тяжелых материалов, из меди — по массе выигрыша почти не было. Новая версия пластин позволяет экономить массу, она из другого материала на основе титана. Внедрение таких конструкций позволило нам на 10-20% сэкономить массу приборов", — сказал Нестеров.
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