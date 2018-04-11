Сибирские ученые изобрели фототренажер для космонавтов

Тренажер для создания фотографий с орбиты разработали в Новосибирске . Изобретение принадлежит ученым Института автоматики и электрометрии, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведущего инженера Василия Бартоша.

Изобретение ценно тем, что позволяет отточить навыки фотографирования в условиях невесомости, что довольно проблематично. Например, при попытке повернуть камеру фотограф тоже невольно поворачивается. Кроме того, времени на то, чтобы сделать снимок из иллюминатора, практически нет (всего 30 секунд), а место, над которым они пролетают, можно определять до двух месяцев.

Тренажер оборудован двумя дисплеями, один из которых показывает картинку, которую космонавт должен увидеть с орбиты, а также системой позиционирования из 24 датчиков.

Здесь не фотоаппарат, здесь имитатор, в который встроен микродисплей, на котором мы рисуем картинку, как если бы он смотрел через настоящий фотоаппарат на Землю

— Василий Бартош.

Вручную в космосе обычно фотографируют тогда, когда над объектом нет спутника.

В День космонавтики, 12 апреля космонавты с Международной космической станции ответят на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Прямая трансляция из МКС начнется в 14:30 по московскому времени в официальном