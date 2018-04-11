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СМИ: человечество начало осваивать Евразию на 30 тыс. лет раньше, чем принято считать
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СМИ: человечество начало осваивать Евразию на 30 тыс. лет раньше, чем принято считать 

ТАСС 34 минуты назад
ЛОНДОН, 11 апреля. /ТАСС/. В Саудовской Аравии нашли останки древних людей, мигрировавших с африканского континента. Об этом говорится в докладе, опубликованном в британском научном журнале Nature.
"Раньше считалось, что люди не могли освоить Азию без развитых орудий труда", — сказал в интервью британской телерадиовещательной корпорации BBC один из исследователей, профессор Оксфордского университета Хью Грукат. «Наше исследование позволяет предположить, что рассматриваемая волна миграции стала возможна не благодаря технологическому прорыву, а из-за изменения климата». «Эта и другие находки, сделанные за последние несколько лет, демонстрируют, что люди переходили из Африки на евразийский континент несколько раз. Кроме того, они двигались по территориям в глубине материка, а не по побережью», — предполагает профессор Михаэль Пентралья из Института изучения истории человечества им. Макса Планка.
При помощи специальной методики с использованием радиоактивных изотопов, ученые установили, что возраст костей составляет примерно 85 — 90 тыс. лет. «В те годы климат Аравийского полуострова сильно отличался от нынешнего. Вместо привычных нам пустынь, территория была заполнена полноводными озерами, в которых обитали бегемоты, а по суше бегали быки и антилопы. Благоприятные погодные условия способствовали массовому перемещению людей с африканского континента», — утверждают ученые.
Традиционно ученые полагали, что представители вида «человек разумный» покинули Африку около 60 тыс. лет назад и двинулись в Евразию по побережью Средиземного моря. Однако место, где нашли кости, а также недавно обнаруженные в Израиле останки, возраст которых не мене 180 тыс. лет, дают основание полагать, что на самом деле волн миграции было несколько и их маршрут пролегал через континент.
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