СМИ: человечество начало осваивать Евразию на 30 тыс. лет раньше, чем принято считать

ЛОНДОН, 11 апреля. / ТАСС /. В Саудовской Аравии нашли останки древних людей, мигрировавших с африканского континента. Об этом говорится в докладе, опубликованном в британском научном журнале Nature.

"Раньше считалось, что люди не могли освоить Азию без развитых орудий труда", — сказал в интервью британской телерадиовещательной корпорации BBC один из исследователей, профессор Оксфордского университета Хью Грукат. «Наше исследование позволяет предположить, что рассматриваемая волна миграции стала возможна не благодаря технологическому прорыву, а из-за изменения климата». «Эта и другие находки, сделанные за последние несколько лет, демонстрируют, что люди переходили из Африки на евразийский континент несколько раз. Кроме того, они двигались по территориям в глубине материка, а не по побережью», — предполагает профессор Михаэль Пентралья из Института изучения истории человечества им. Макса Планка.

При помощи специальной методики с использованием радиоактивных изотопов, ученые установили, что возраст костей составляет примерно 85 — 90 тыс. лет. «В те годы климат Аравийского полуострова сильно отличался от нынешнего. Вместо привычных нам пустынь, территория была заполнена полноводными озерами, в которых обитали бегемоты, а по суше бегали быки и антилопы. Благоприятные погодные условия способствовали массовому перемещению людей с африканского континента», — утверждают ученые.