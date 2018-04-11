В Сибири ученые научились находить в руде мельчайшие крупицы золота

Новое оборудование, созданное учеными из Новосибирска Иркутска , позволяет проводить экспресс-анализ геологических проб и определять предельно малые концентрации драгоценных металлов в породах.

— В оборудовании применен метод, который позволяет в 100 раз снизить пределы обнаружения в породах драгоценных металлов — золота, серебра, платины, палладия. Обычно предел обнаружения — это 1 грамм на тонну, у нас он — 10 мг на тонну, — рассказал ТАСС заведующий лабораторией оптических информационных систем Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН Владимир Лабусов, отметив, что аналогов у этих приборов нет.

По словам ученого, принцип работы оборудования основан на методе сцинтилляционного атомно-эмиссионного анализа: измельченные до порошка геологические образцы постепенно вводятся в плазму электрической дуги, частицы нагреваются и испаряются, а входящие в их состав атомы химических элементов излучают фотоны на характерных для них длинах волн. В компьютер вводится последовательность из десятка тысяч спектров этого излучения. Когда частицы, содержащие драгоценные металлы, попадают в плазму, наблюдаются вспышки их спектральных линий. Преимущество метода — в скорости и чувствительности.