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В Сибири ученые научились находить в руде мельчайшие крупицы золота
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В Сибири ученые научились находить в руде мельчайшие крупицы золота 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Новое оборудование, созданное учеными из Новосибирска и Иркутска, позволяет проводить экспресс-анализ геологических проб и определять предельно малые концентрации драгоценных металлов в породах.
— В оборудовании применен метод, который позволяет в 100 раз снизить пределы обнаружения в породах драгоценных металлов — золота, серебра, платины, палладия. Обычно предел обнаружения — это 1 грамм на тонну, у нас он — 10 мг на тонну, — рассказал ТАСС заведующий лабораторией оптических информационных систем Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН Владимир Лабусов, отметив, что аналогов у этих приборов нет.
По словам ученого, принцип работы оборудования основан на методе сцинтилляционного атомно-эмиссионного анализа: измельченные до порошка геологические образцы постепенно вводятся в плазму электрической дуги, частицы нагреваются и испаряются, а входящие в их состав атомы химических элементов излучают фотоны на характерных для них длинах волн. В компьютер вводится последовательность из десятка тысяч спектров этого излучения. Когда частицы, содержащие драгоценные металлы, попадают в плазму, наблюдаются вспышки их спектральных линий. Преимущество метода — в скорости и чувствительности.
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