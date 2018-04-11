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Росатом разработает защиту спутников от космического излучения
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Росатом разработает защиту спутников от космического излучения 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Специалисты Российского федерального ядерного центра, дочерней структуру госкорпорации «Росатом», разработали проект Межотраслевого распределённого комплексного центра испытаний (МРКЦИ), который поможет решать задачу повышения устойчивости электронно-компонентной базы спутников к опасному космическому излучению, передает РИА «Новости».
"Предполагается создать не имеющую аналогов в России технологию, с помощью которой можно проводить в одном месте и в полном объеме моделирование влияния всех существующих видов космического излучения на электронно-компонентную базу (ЭКБ), радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) системы космических аппаратов. Планируемый эффект от реализации проекта — достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов", — сообщил представитель ядерного центра.
Защита необходима из-за наличия в космосе ионизирующего излучения, представляющего собой потоки электронов, протонов и тяжелых ионов высоких энергий. В условиях космоса системы спутников и орбитальных станций не защищены ионосферой Земли, поэтому высокое ионизирующее излучение, а также единичные вспышки на Солнце способно выводить электронику космических аппаратов из строя.
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