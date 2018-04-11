Росатом готов повысить устойчивость спутников к космическому излучению

"Предполагается создать не имеющую аналогов в России технологию, с помощью которой можно проводить в одном месте и в полном объеме моделирование влияния всех существующих видов космического излучения на электронно-компонентную базу (ЭКБ), радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) системы космических аппаратов. Планируемый эффект от реализации проекта — достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов", — сообщил РИА Новости представитель ядерного центра.

Космические аппараты на орбите испытывают влияние ряда факторов, ограничивающих срок их работы. Одним из таких факторов является ионизирующее излучение, представляющие собой потоки электронов, протонов и тяжелых ионов высоких энергий. Для того чтобы повысить устойчивость электроники спутников к излучению, надо знать, в чем проявляется его повреждающее действие, а для этого необходимо проводить модельные испытания.

министерства обороны, Роскосмоса, Минпромторга. В настоящее время на существующих испытательных установках России невозможно в полном объеме подтвердить радиационную стойкость современной ЭКБ и РЭА космических аппаратов к воздействию ионизирующего излучения. Основой предложенного ВНИИЭФ испытательного центра будет синхротронный комплекс, предназначенный для оценки стойкости изделий ЭКБ и РЭА к воздействию любого вида ионизирующего излучения. ВНИИЭФ обладает многолетним опытом испытаний радиационной стойкости изделий в интересах Росатома

"Мы сможем обеспечить научно-техническое сопровождение разработки перспективной электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой для космической отрасли. Российские ученые, инженеры-конструкторы получат инструментарий, с помощью которого будут создавать радиоэлектронные системы для космических аппаратов с необходимыми сроками эксплуатации", — сказал директор Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Завьялов.

"Космос неоднороден: около Земли — одни спектры излучения, полетим на Марс — другие, — необходимо тестировать любую микроэлектронику, которая полетит в космос и будет подвергаться там воздействию. Путь до Марса не близок, и стойкость корабля должна быть на высоком уровне", — отметил один из разработчиков проекта, научный сотрудник Института ядерной и радиационной физики Кирилл Музюкин.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — предприятие госкорпорации «Росатом». Основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей центра было и остается обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия России.