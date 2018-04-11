В Сибири нобелевский лауреат создаст виртуальную Арктику

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ТГУ, посетители ресурса с помощью разных способов визуализации — компьютерной анимации, 3D-туров, инфографики и других инструментов — смогут узнать об изменениях климата, которые происходят в северном макрорегионе, о том, как они отражаются на человеке, какие исследования проводят ученые. Ресурс будет открытым и бесплатным для пользователей всего мира.

Автор идеи — нобелевский лауреат, профессор ТГУ и Университета Шэффилда, один из самых известных исследователей Арктики Терри Каллаган. Он подчеркнул, что проект рассчитан на широкую аудиторию. Его пользователями могут быть школьники, учителя, студенты, лекторы, ученые и люди, совершенно далекие от науки, но интересующиеся глобальными изменениями климата.

Наряду с зарубежными научными станциями будет организован 3D-тур на высокогорную базу ТГУ «Актру», где российские и иностранные ученые проводят исследования.

— Ресурс можно будет использовать для самообразования и для расширения знаний в рамках разных образовательных программ, — объясняет идею проекта Терри Каллаган. — Например, при прохождении темы ледников учитель дает детям параграф из учебника, но при желании он сможет зайти на наш ресурс и продемонстрировать им ролик, в котором это таяние показано с помощью компьютерной графики.

Разработчики планируют создать две версии — для браузеров и для мобильных устройств.

Справка «РГ»