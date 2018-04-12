Предприятие из Ижевска поучаствует в освоении Марса

Технологии для полетов на Марс разработали на ижевском заводе. Ижевский радиозавод занимается созданием системы электронной автоматики (СЭА) для десантного модуля, который будет запущен на Марс. Предположительно, событие состоится через два года, но серия наземных тестов оборудования начата уже сейчас. Первый этап стендовых испытаний уже прошел и получил одобрение комиссии, сообщает Vistanews.

Изобретение обеспечит должную работу внутренней инфраструктуры модуля, начиная от энергоснабжения до работы бортовых компьютеров и телеметрии. Сейчас СЭА устанавливается на макете десантного модуля, чтобы более точно разместить все приборы и узлы. Сообщается, что за ходом дальнейших испытаний будут наблюдать специалисты из разных стран.

Принять участие в подобном проекте ижевский завод смог после получения тендера в совместной программе «Роскосмоса» Европейского космического агентства «Экзо-Марс». Если испытания СЭА пройдут успешно, то предприятие продолжит международное сотрудничество по освоению Марса и исследованиям дальнего космоса.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ученые из США нашли еще одну опасность путешествия на Марс. Во время межпланетного полета на астронавтов будет воздействовать гораздо большая доза радиации, чем предполагалось ранее. К таким выводам ученые пришли после анализа сведений, полученных с прибора CRaTER, который установлен на автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. По новым данным, из-за аномально длинного периода низкой солнечной активности излучение от объектов за пределами Солнечной системы увеличивается на тридцать процентов. Для человеческого организма такой уровень радиации будет критическим.

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