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Космонавтов попросят зачать ребенка в невесомости
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Космонавтов попросят зачать ребенка в невесомости 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Могут ли космонавты зачать ребёнка на земной орбите? НАСА отправляет сперматозоиды человека на Международную космическую станцию, чтобы ответить на этот вопрос. Впервые в истории управляемых космических полетов в космос отправляются сперматозоиды человека для осуществления процедуры зачатия. Ученые из НАСА хотят выяснить, возможно ли чисто теоретически зачать новую жизнь в состоянии невесомости. Сперматозоиды полетят на космическом корабле Илона Маска SpaceX Falcon 9, и этот эксперимент станет одним из многих, предназначенных для ответа на вопрос о том, как невесомость и низкая гравитация влияют на мужские половые клетки. Космонавты на борту Международной космической станции получат замороженные сперматозоиды и используют их для осуществления попытки репродукции человека. Как только капсула состыкуется с МКС, и образцы попадут в руки космонавтов, исследование начнётся. Ученых интересует, в какой степени микрогравитация влияет на передвижения сперматозоидов, и как они вообще будут двигаться в условиях космоса. Науке пока очень мало известно о биологии и репродукции в невесомости, и данный пробел хотят восполнить. Нельзя исключить, что в отдалённом будущем человечеству придется покинуть планету, так что проблема воспроизводства потомства в условиях космоса станет более чем актуальной. МедикФорум напоминает, что успешное оплодотворение яйцеклетки человека зависит от нескольких факторов. Сперматозоид необходимо активировать и затем направить в сторону яйцеклетки для непосредственного контакта. При этом он должен двигаться достаточно быстро, а его клеточные мембраны следует хорошо увлажнить. Ранее ученые ставили эксперименты с бычьими сперматозоидами в условиях микрогравитации, которые показали, что их активация в космосе происходит быстрее, чем на Земле, но контакт с яйцеклетками сильно запаздывает или не происходит вовсе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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