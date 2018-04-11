Техники NASA приступили к сборке нового марсохода Mars 2020

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов /. В NASA техники приступили к сборке нового марсохода Mars 2020 Rover. Об этом сообщило во вторник интернет-издание Space.com, отметившее, что работы идут в Лаборатории реактивного движения NASA (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния).

Предполагается, что весь процесс займет примерно полтора года. Запуск аппарата с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на июль 2020 года. Для этого планируется использовать ракету-носитель Atlas V.

Норвегии и Испании. "Детали и оборудование для марсохода поступают не только из разных городов США , но и со всего мира", — отметил руководитель работ по сборке и испытаниям планетохода в ЛРД Дэвид Грюел. В частности, несколько приборов изготовлено во Франции

Одна из главных задач, которая ставится перед Mars 2020, — поиск признаков жизни на Красной планете. По словам исследователей из NASA, «аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету». К примеру, на борту марсохода будет установлен прибор, предназначенный для получения кислорода из атмосферы Марса, состоящей преимущественно из углекислого газа. Аппарат также будет собирать образцы грунта и камней в контейнеры, которые в дальнейшем при освоении планеты будут отправлены на Землю.

Шестиколесная научная лаборатория размером с небольшой автомобиль имеет такие габариты: длина — примерно 3 м без учета механической руки-манипулятора, ширина — 2,7 м, высота — 2,2 м. Масса аппарата составляет 1050 кг. При разработке «Марса 2020» было решено позаимствовать много узлов и деталей у его предшественника — Curiosity, который был доставлен на планету в августе 2012 года и все еще продолжает выполнять свою миссию.

Где конкретно совершит мягкую посадку Mars 2020, пока еще не определено. Называются, в частности, кратер Джезеро, кратер Гусева и северо-восточная часть низкого щитового вулкана Большой Сирт.

Свыше 2 тысяч марсианских дней

Сотрудники NASA 22 марта с.г. отпраздновали важную веху в изучении Марса — «Кьюриосити» отработал в кратере, названном в честь австралийского астронома Уолтера Гейла, 2 тысячи марсианских дней. Сутки там длятся почти на 40 минут дольше земных. Ученые первоначально рассчитывали, что марсоход продержится от силы один марсианский год — 686 земных дней.

Curiosity пытается обнаружить следы жизни, когда-то возможно существовавшей на планете. На нем установлено 10 приборов, включая разработанный в России нейтронный генератор, позволяющий определять содержание воды в грунте. Как подчеркивал бывший глава NASA Чарльз Болден , при котором и был осуществлен в ноябре 2011 года запуск Curiosity, этот аппарат «не только предоставит нам очень важные научные данные, но и станет своего рода предвестником освоения человеком Красной планеты».

Реализация данного проекта обошлась NASA в $2,5 млрд

Собранную информацию Curiosity передает на Землю с помощью орбитальных зондов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance.