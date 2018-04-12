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Теперь и там: NASA отправило сперму в космос
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Теперь и там: NASA отправило сперму в космос 

Eva.ru 20 минут назад
Фото: Eva.ru
Интересный эксперимент затеяло NASA, отправив в космос семенную жидкость мужчины. Ранее в комическом пространстве уже бывали биоматериалы живых существ, однако человеческий материал оказался там впервые.
Экипаж МКС поставит эксперимент над человеческими половыми клетками, отправив сперму в космическое пространство. Ученые хотят проверить, как человеческий биоматериал, доставленный на станцию космическим кораблем в замороженном виде, будет вести себя в космосе. До этого в космосе проверяли сперму быков и морских ежей. Эксперимент показал, что в невесомости клетки начинаются двигаться более активно, чем на Земле, однако при этом с трудом сливаются с яйцеклеткой или вовсе не могут этого сделать. В NASA отметили, что в космосе достаточно высокий радиационный фон, который как раз негативно влияет на слияние половых клеток. Поэтому можно сделать вывод, что зачатие детей в космосе на сегодняшний день практически невозможно.
В сети не понимают, для чего проводятся такие опыты. По словам интернет-пользователей, жизнь на Земле куда лучше, чем за её пределами. Тем не менее многие также находят в этом и пользу. Как предположили некоторые, в будущем человечеству по тем или иным причинам может понадобиться новое место жительства. К примеру, на Землю будет надвигаться огромный метеорит, который вот-вот неизбежно уничтожит её, и в таком случае людям придется расселяться по разным планетам галактики. Поэтому, по словам комментирующих в сети, всегда нужно иметь запасной вариант.
Кстати, всего-лишь через четыре года просторы космоса смогут покорять и простые люди, не имеющие отношения к авиации и космонавтике. Только вот чтобы осуществить заветную мечту и побывать в звездном мире, человеку понадобиться 9,5 миллиона долларов. Так что такое недешевое удовольствие мало кто сможет себе позволить.
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