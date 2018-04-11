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NASA затеяло эксперимент со спермой в космосе
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NASA затеяло эксперимент со спермой в космосе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: HealthVesti.com
Экипаж МКС проверит, как половые клетки человека ведут себя в космосе. Для этого придется разморозить запасы спермы, доставленные на станцию космическим кораблем Dragon, сообщило аэрокосмическое агентство.
Прошлые опыты на сперме быков и морских ежей показали, что половые клетки начинают двигаться раньше в невесомости, чем на Земле, но при этом они хуже или почти не сливаются с яйцеклетками. Это все может породить проблемы с зачатием детей в космосе
NASA.
Кроме того, в космосе повышенный радиоактивный фон, напомнили в агентстве. Это, пожалуй, одна из главных опасностей для человека, подстерегающая его вне Земли, и главное препятствие на пути превращения человечества в полноценных «космических обитателей». Наибольшую угрозу радиация несет как раз для половых клеток, которые проходят несколько этапов деления, прежде чем состоится оплодотворение.
Проведенные ранее на МКС опыты с половыми клетками насекомых, рыб, ежей и другой живности не выявили принципиальных препятствий для размножения в космосе. На приматах такие опыты пока не проводились.
В отряд российских космонавтов недавно был проведен свободный набор. Из поступивших на конкурс 420 заявок чуть меньше 90 были от женщин. При этом ни одна дама в итоге так и не прошла в финал отбора.
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