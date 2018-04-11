Лучшее за день. 10 апреля 

Зачем ученые прячут ото всех карстовую пещеру в Таиланде, почему в начале года подскочили зарплаты ученых, что за «Силиконовую тайгу» пообещали Путину и чем отличаются расстройства сна у мужчин и женщин? Indicator.Ru публикует ночной дайджест лучших материалов дня.
За первые два месяца 2018 года зарплаты ученых в России неимоверно подскочили.
Ректор Новосибирского государственного университета пообещал Путину «Силиконовую тайгу».
Благодаря обнаруженной закономерности сверхпроводники теперь можно вычислять при помощи таблицы Менделеева.
Найденные в Африке останки позволили отодвинуть миграцию человека из этого континента еще дальше в прошлое.
Чем отличаются расстройства сна у женщин и мужчин, помогают ли фитнес-браслеты и почему высыпаться на выходных вредно? Читайте интервью специалиста по медицине сна Александра Калинкина.
Необычные образования на Меркурии назвали в честь змей — на разных языках мира.
Казанские ученые продемонстрировали перспективный прототип квантовой памяти.
В Таиланде нашли новый вид лягушек, обитающий в одной-единственной пещере. Где пещера, никому не говорят.