Лучшее за день. 10 апреля

Зачем ученые прячут ото всех карстовую пещеру в Таиланде , почему в начале года подскочили зарплаты ученых, что за «Силиконовую тайгу» пообещали Путину и чем отличаются расстройства сна у мужчин и женщин? Indicator.Ru публикует ночной дайджест лучших материалов дня.

За первые два месяца 2018 года зарплаты ученых в России неимоверно подскочили.

Ректор Новосибирского государственного университета пообещал Путину «Силиконовую тайгу».

Благодаря обнаруженной закономерности сверхпроводники теперь можно вычислять при помощи таблицы Менделеева.

Найденные в Африке останки позволили отодвинуть миграцию человека из этого континента еще дальше в прошлое.

Чем отличаются расстройства сна у женщин и мужчин, помогают ли фитнес-браслеты и почему высыпаться на выходных вредно? Читайте интервью специалиста по медицине сна Александра Калинкина

Необычные образования на Меркурии назвали в честь змей — на разных языках мира.

Казанские ученые продемонстрировали перспективный прототип квантовой памяти.

В Таиланде нашли новый вид лягушек, обитающий в одной-единственной пещере. Где пещера, никому не говорят.