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Лучшее за день. 10 апреля
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Лучшее за день. 10 апреля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Зачем ученые прячут ото всех карстовую пещеру в Таиланде, почему в начале года подскочили зарплаты ученых, что за «Силиконовую тайгу» пообещали Путину и чем отличаются расстройства сна у мужчин и женщин? Indicator.Ru публикует ночной дайджест лучших материалов дня.
За первые два месяца 2018 года зарплаты ученых в России неимоверно подскочили.
Ректор Новосибирского государственного университета пообещал Путину «Силиконовую тайгу».
Благодаря обнаруженной закономерности сверхпроводники теперь можно вычислять при помощи таблицы Менделеева.
Найденные в Африке останки позволили отодвинуть миграцию человека из этого континента еще дальше в прошлое.
Чем отличаются расстройства сна у женщин и мужчин, помогают ли фитнес-браслеты и почему высыпаться на выходных вредно? Читайте интервью специалиста по медицине сна Александра Калинкина.
Необычные образования на Меркурии назвали в честь змей — на разных языках мира.
Казанские ученые продемонстрировали перспективный прототип квантовой памяти.
В Таиланде нашли новый вид лягушек, обитающий в одной-единственной пещере. Где пещера, никому не говорят.
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