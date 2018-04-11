Ученые создали детальные динамические карты магнитного поля океанов и земной коры

Специалисты Европейского космического агентства на базе данных, собранных с помощью спутников миссии Swarm, создали детальную динамическую карту возмущений магнитного поля Земли, вызываемых океаническими течениями. Помимо этого, ученым также удалось создать самую точную на сегодняшний день карту распределения магнитного поля земной коры. Полученные данные были представлены на ежегодной конференции Европейского союза наук о Земле.

В 2013 году ЕКА запустило программу Swarm. В ее рамках три спутника, расположенные на близких орбитах друг за другом, занимаются изучением магнитного поля Земли, его динамикой, а также исследуют механизмы его образований и возможные причины его аномалий и возмущений. Одной из основных задач программы является измерение динамики возмущений магнитного поля вследствие влияния океанских течений и поля земной коры.

Ученым удалось измерить волны магнитного поля, образующиеся на поверхности океана. Как выяснилось, источником этих волн является взаимодействие потоков соленой океанской воды с магнитным полем Земли, которое приводит к возникновению электрического тока. Он-то, в свою очередь, и становится причиной возмущения внешнего магнитного поля.

Исследователи сообщают, что получить полную трехмерную картину колебаний магнитного поля в океане, возникающих вследствие океанских течений, им удалось впервые. Ученые отмечают, что колебания очень чувствительны к процессам поглощения и переноса тепла, поэтому такие исследования могут помочь в рамках тех же наблюдений за глобальными климатическими изменениями.

Помимо динамической карты магнитного поля на поверхности океана ученые представили самую точную и подробную карту магнитного поля, формирующегося земной корой. Она была создана на основе четырехлетних исследований, проведенных спутниками, а также на результатах более ранних исследований в рамках немецкой миссии CHAMP и исследований, проведенных с помощью морских и воздушных наблюдений.

По словам ученых, разрешение полученной карты составило 250 километров, и если для многих областей на планете доступны и более подробные данные, то составить карту литосферного магнитного поля с такой точностью удалось впервые.

Измерение магнитного поля литосферы Земли

По словам геологов, такая подробная карта распределения магнитных возмущений в литосфере Земли может стать важным источником об исторической динамике магнитного поля Земли, тектоническом движении и процессах, происходящих в мантии.

К слову, исследование магнитных возмущений земной коры является не единственным источником информации об изменениях, которые происходили с магнитным полем Земли в прошлом. Например, совсем недавно мы рассказывали о том, как воссоздать карту распределения магнитного поля на Земле помогли данные о древнем ритуале, проводившемся около 1000 лет назад племенами, жившими в это время на юге Африки.