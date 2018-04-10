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Тайна планеты Нибиру: уволенный ученый обвинил НАСА в сокрытии правды
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Тайна планеты Нибиру: уволенный ученый обвинил НАСА в сокрытии правды 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Исследователь Американского института геологических исследований (USGS) променял работу на спасение всего человечества. Этан Троубридж уверяет, что НАСА и USGS не только знают о планете Нибиру, но и специально скрывают правду — за разглашение этих данных он и поплатился должностью.
Доктор Троубридж уверяет, что о приближении Нибиру сотрудники НАСА знают уже по меньшей мере тридцать лет. Он обвинил USGS (институт работает в тесном сотрудничестве с Американским космическим агентством) в сокрытии информации: по словам ученого, эти учреждения не заинтересованы в публикации сведений, которые могут вызвать панику.
Все это можно было бы счесть очередной конспирологической теорией, вот только НАСА и в самом деле подтвердили существование планеты Нибиру — долгое время и это считалось всего лишь выдумкой.
Кто говорит правду? Троубридж уверен, что Нибиру вызовет глобальную катастрофу уже через три года. Ждать осталось совсем недолго!
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