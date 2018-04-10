Почему большой коллектив развивает ум

Однако оппоненты «социального мозга» утверждают, что все далеко не так просто. На самом деле ум зависит от устройства конкретного социума. Скажем, если в группе есть острая конкуренция за статус и надо постоянно исхитряться, чтобы его добиться, то социальность действительно будет способствовать поумнению. Но, с другой стороны, кооперация и наследование ценных навыков могут дать обратный результат, ведь индивидам не нужно бороться со всеми трудностями, в одиночку и до всего доходить своим умом. И тогда вполне логично, что эволюции выгодно «сэкономить» на мозгах. Попросту говоря, можно и глупеть.

Вывод ученых: умные самки лучше размножаются

Такие противоречивые мнения объясняются, в частности, и тем, что подавляющее большинство исследований проводятся на животных, содержащихся в неволе. А это искажает истинную картину. Поэтому необходимы наблюдения за дикими животными, что довольно сложно. Тем ценней результаты группы австралийских и британских ученых, котоорые четыре года наблюдали за группами ворон. В самой маленькой было три птицы, в самой большой 14. Чтобы оценить их интеллект, воронам предлагали различные тесты. Во всех победили вороны из больших групп. Казалось бы, все вопросы сняты, гипотеза «социального мозга» верна. Но ученые критически оценили свои результаты, а потому проверили несколько альтернативных версий. Ни одна не подтвердилась. Так что вывод однозначен: жизнь в большой группе ставит перед воронами сложные социальные задачи, что способствует развитию интеллекта.

Но если так, то почему не переводятся глупые вороны? И подчиняется ли интеллект закону естественного отбора? Для этого авторы сопоставили сообразительность самок с численностью их потомства. Вывод: умные самки лучше размножаются. А вот почему, пока не ясно. Пока ученые установили, что интеллект самки не связан с количеством пищи, которую она приносит птенцам. Тогда, может, дело в ее качестве? А может, умные самки выращивают больше птенцов, потому обеспечивают им лучшие условия развития, установив хорошие отношения с сородичами. А может, птенцам умных самок помогает полученная от материи собственная сообразительность? На эти вопросы еще предстоит ответить, чтобы глубоко и основательно разобраться в умственных способностях вороны. Так что птицы еще преподнесут ученым немало новых сюрпризов.