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Прогулка по Солнечной системе: чем опасны планеты для человека
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Прогулка по Солнечной системе: чем опасны планеты для человека 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Космос всегда манил человека своими тайнами и загадками. Астероиды, кометы и черные дыры — это лишь немногие объекты, интересующие ученых
Множество лет люди изучают планеты и мечтают однажды освоить их ресурсы, но знают ли они все об этих космических телах, пока неизвестно. «ВМ» решила выяснить, что может произойти с человеком, если он окажется на одной из планет Солнечной системы.
Меркурий
Оболочка Нептуна тоже состоит из жидкости. При этом на планете бушуют самые сильные ветра в Солнечной системе. Таким образом, выжить на самой удаленной от Солнца планете человеку невозможно, если он, конечно, что-нибудь не придумает.
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