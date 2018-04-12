Прогулка по Солнечной системе: чем опасны планеты для человека

Космос всегда манил человека своими тайнами и загадками. Астероиды, кометы и черные дыры — это лишь немногие объекты, интересующие ученых

Множество лет люди изучают планеты и мечтают однажды освоить их ресурсы, но знают ли они все об этих космических телах, пока неизвестно. «ВМ» решила выяснить, что может произойти с человеком, если он окажется на одной из планет Солнечной системы.

Меркурий

Оболочка Нептуна тоже состоит из жидкости. При этом на планете бушуют самые сильные ветра в Солнечной системе. Таким образом, выжить на самой удаленной от Солнца планете человеку невозможно, если он, конечно, что-нибудь не придумает.