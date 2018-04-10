Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости

Если мы посмотрим на изображения планет нашей системы, то увидим, что все они вращаются на одном уровне. Можно подумать, что это сделано для наглядности, но в данном случае дело не просто в художественном подходе.

Ответ на вопрос о строении системы нужно искать на начальном этапе ее развития. Общая плоскость эклиптики обусловлена тем, что «строительный материал» для светила и его планет когда-то давно был единым целым, вращающимся вокруг своей оси.

Впоследствии «стройматериал» разделился на несколько частей, сохранивших направление своего первоначального вращения. Одна часть материала превратилась в Солнце, а другая — в диск вокруг него. Земля, Марс и другие планеты появились из этого диска.

Впрочем, наша система не столь «безукоризненна», как можно подумать. Хотите узнать больше? Смотрите видео, подготовленное специально для вас.