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Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости
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Почему орбиты всех планет Солнечной системы находятся в одной плоскости 

Naked-Science.ru 31 минуту назад
Фото: Naked-Science.ru
Если мы посмотрим на изображения планет нашей системы, то увидим, что все они вращаются на одном уровне. Можно подумать, что это сделано для наглядности, но в данном случае дело не просто в художественном подходе.
Ответ на вопрос о строении системы нужно искать на начальном этапе ее развития. Общая плоскость эклиптики обусловлена тем, что «строительный материал» для светила и его планет когда-то давно был единым целым, вращающимся вокруг своей оси.
Впоследствии «стройматериал» разделился на несколько частей, сохранивших направление своего первоначального вращения. Одна часть материала превратилась в Солнце, а другая — в диск вокруг него. Земля, Марс и другие планеты появились из этого диска.
Впрочем, наша система не столь «безукоризненна», как можно подумать. Хотите узнать больше? Смотрите видео, подготовленное специально для вас.
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