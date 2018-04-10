СПбГУ создал элементы оборудования для модернизации Большого адронного коллайдера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 10 апреля. / ТАСС /. Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета создали новые сверхлегкие конструкции для установки детекторов, которые будут использованы в модернизации одной из экспериментальных установок Большого адронного коллайдера ALICE, намеченной на 2020 год. Об этом журналистам рассказал заведующий учебной лабораторией ядерных процессов СПбГУ Владимир Жеребчевский.

"В 2020 году будет увеличена интенсивность столкновений пучков [частиц] на коллайдере и поэтому необходимо как можно ближе приблизиться к точке столкновения [частиц] чтобы изучать частицы, которые распадаются очень быстро. Для этого нужны еще более сверхлегкие конструкции [для установки детекторов], которые меньше весили, чтобы не было нежелательного рассеивания частиц", — пояснил Жеребчевский.

Именно эти сверхлегкие конструкции разработали в СПбГУ, совместно с коллегами из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Они представляют из себя специальные сетчатые рамы из углепластика, которые способны, несмотря на свой крайне малый вес, выдерживать очень большие нагрузки.

Также ученые из СПбГУ участвуют в тестировании самих новых датчиков, которые установят в ходе модернизации детектора ALICE. «Датчики были в ЦЕРНе разработаны, а мы их здесь изучаем. В Санкт-Петербурге мы создали специальный экспериментальные стенды, на которых эти датчики исследуем. И вот уже принята финальная версия детектора, которая будет работать на коллайдере в 2020 году», — пояснил Жеребчевский.

Другое применение разработок

Как отметил Жеребчевский в беседе с корреспондентом ТАСС, разработки СПбГУ для Большого адронного коллайдера могут быть использованы и в других областях. Так разработанные сверхлегкие и сверхпрочные каркасы для датчиков можно применять в космической промышленности.

Также ученые из Санкт-Петербургского университета рассчитывают на сотрудничество с коллективном строящегося отечественного коллайдера NICA, который планируется запустить в подмосковной Дубне.

"Для него мы внутреннюю трековую систему готовы тоже помогать разрабатывать с нашими технологиями, которые были в Санкт-петербургском университете разработаны в ходе работы для ЦЕРНа", — пояснил Жеребчевский.