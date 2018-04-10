Ещё
Ученые опубликовали список наиболее вероятных причин конца света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые опубликовали список наиболее вероятных причин конца света 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Исследователи из Оксфордского университета назвали три наиболее вероятные причины конца света.
Первой, по мнению ученых, может быть глобальная пандемия. Эпидемии преследуют человечество на протяжении всей его истории. Предположить вымирание населения Земли из-за болезни вполне логично.
Исследователи назвали главной среди известных угроз лихорадку Эбола. Она попала в поле внимания общественности в 2014 году. Тогда произошла крупнейшая вспышка заболевания. Вирус убил 11 279 человек с апреля 2014-го по декабрь 2015 года. Ученые полагают, что новые вспышки заболевания возможны в ближайшем будущем, а надежной вакцины еще не придумано, сообщают "Аргументы недели".
Вторая важнейшая угроза для жизни на Земле — глобальное потепление. Средняя температура атмосферы на нашей планете уже выросла на 0,74 градуса за XX век, процесс продолжается и в XXI столетии.
Таяние льдов Антарктиды, по мнению исследователей, может послужить спусковым механизмом для цепочки катаклизмов и затопления всех городов на планете.
Сохраняется на Земле и возможность ядерного конфликта. Оружием массового поражения этого типа обладают девять государств: США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и, предположительно, Израиль. При этом уже накопленных боеголовок хватит, чтобы полностью уничтожить жизнь на планете 300 раз подряд.
Москва24: последние новости
Ученые придумали фотоматрицу, вырабатывающую энергию от света Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре 11 апреля Хакеры удалили с YouTube клип на песню Despacito
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков535
Эрдоган раскритиковал Лаврова124
Китай пошел на уступки США в торговой войне426
США отправляют ударную группу в Средиземное море152
Меркель анонсировала встречу без России418
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение