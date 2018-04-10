Ученые опубликовали список наиболее вероятных причин конца света

Исследователи из Оксфордского университета назвали три наиболее вероятные причины конца света.

Первой, по мнению ученых, может быть глобальная пандемия. Эпидемии преследуют человечество на протяжении всей его истории. Предположить вымирание населения Земли из-за болезни вполне логично.

Исследователи назвали главной среди известных угроз лихорадку Эбола. Она попала в поле внимания общественности в 2014 году. Тогда произошла крупнейшая вспышка заболевания. Вирус убил 11 279 человек с апреля 2014-го по декабрь 2015 года. Ученые полагают, что новые вспышки заболевания возможны в ближайшем будущем, а надежной вакцины еще не придумано, сообщают "Аргументы недели"

Вторая важнейшая угроза для жизни на Земле — глобальное потепление. Средняя температура атмосферы на нашей планете уже выросла на 0,74 градуса за XX век, процесс продолжается и в XXI столетии.

Таяние льдов Антарктиды, по мнению исследователей, может послужить спусковым механизмом для цепочки катаклизмов и затопления всех городов на планете.